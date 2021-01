In Corona-​Zeiten wird der Skilift stundenweise vermietet

Bobby Krapp hat seine Anlage am Hirtenteich seit Sonntag in Betrieb, Dieter Gerstner zieht mit den Ostalb-​Skiliften am Mittwoch nach. Die Resonanz ist durchweg positiv.

Nicht alle Skilifte auf der Ostalb sind außer Betrieb. In Aalen soll am Mittwoch der zweite Skilift anlaufen und kann von Wintersportlern stundenweise gemietet werden. Dabei achten die Verantwortlichen genau darauf, wer wo fährt. Bobby Krapp hat bereits zum Wochenende sowohl den Hirtenteich– als auch den Kinderlift geöffnet. „Am Freitagnachmittag haben meine Frau und ich entschieden, dass wir aufmachen. Am Samstag kam noch der TÜV und am Sonntag waren wir gleich ausgebucht“, sagt der Liftbetreiber freudig. Vermietet wird nur an einen Haushalt plus eine weitere Person, gemäß der derzeitigen Corona-​Verordnung. Eine Stunde Hirtenteichlift kostetEuro, eine Stunde KinderliftEuro. Und die Leute seien ganz heiß darauf, unter der Woche zwischenbisUhr und am Wochenende vonbisUhr mal eine oder zwei Stunden auf die Piste zu gehen. „Wir haben ein unwahrscheinlich hohes Telefonaufkommen. Fürs kommende Wochenende sind schon wieder die meisten Termine weg, unter der Woche sind noch einige frei“, so Krapp.

