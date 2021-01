Mehrere Straßen durch festhängende Lkw blockiert

Während am frühen Dienstagvormittag die Straßen noch recht gut passierbar waren, hat sich die Verkehrssituation bis zur Mittagszeit zugespitzt. An mehreren steilen Strecken blockieren festhängende und zum Teil querstehende Lkw die Straßen. Wer nicht unbedingt unterwegs sein muss, tut also gut daran, zu Hause zu bleiben.

298 bei Geschwend, wo die Serpentinen in Richtung Spraitbach immer anfällig dafür sind, dass Lkw nicht mehr weiterkommen. Gleiches gilt für den Furtle-​Paß zwischen Weiler i.d.Bergen und Degenfeld. Auch die Strecke von Lorch hoch in Richtung Alfdorf sowie zwischen Lautern und Lauterburg ist von Behinderungen betroffen. Die aktuelle Verkehrssituation in der Region sieht man

Eine Zusammenfassung aller winterbedingten Ereignisse finden Sie in der Mittwochausgabe der RZ!











