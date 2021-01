Lorcher Ärztin fährt nach Kroation um Erdbebenopfern zu helfen

Foto: privat

Die Lorcher Ärztin Dr. Magdalena Hefele-​Golubic will Ende nächster Woche mit zwei Arzthelferinnen nach Kroationen reisen, um den Opfern der Erdbeben zu helfen. Im Gepäck haben sie medizinisches Gerät.

Mittwoch, 13. Januar 2021

Eva-Marie Mihai

Drei Plätze gibt es im Sprinter vorne. Ergo kann die Lorcher Ärztin Dr. Magdalena Hefele-​Golubic zwei weitere Personen mitnehmen, wenn sie in gut einer Woche nach Kroatien fährt. Es geht nach Petrijna, wo seit Ende Dezember Erbeben wüten. „Wir werden uns vor Ort den kroatischen Kollegen anschließen und an der Versorgung der Menschen beteiligen und helfen.“





Wie der Arbeitsalltag in Kroatien aussehen soll und wo das Team übernachtet, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



„Als Kroatin bin ich emotional besonders betroffen und möchte mich einbringen“, sagt die-​jährige Ärztin. Zwar in Ravensburg geboren, sei sie den Wurzeln und dem Herzen nach „mindestens“ zur Hälfte Kroatin. „Ich möchte gerne meine Zeit und mein Wissen schenken, um die Situation vor Ort – trotz der Pandemie – erträglicher zu machen.“

