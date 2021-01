Schaden durch Farbschmierereien

Symbol-​Foto: gbr

Durch Farbschmierereien an mehreren Infotafeln entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Die Tatorte waren dabei recht weit voneinander entfernt.

Mittwoch, 13. Januar 2021

Gerold Bauer

18 Sekunden Lesedauer



Unbekannte haben auf drei Infotafeln, die an der Ledergasse, am Rathaus sowie am Rotenbachtal aufgestellt sind, Buchstaben mit roter beziehungsweise schwarzer Farbe aufgesprüht und auf diese Weise einen Schaden von etwa 1000 Euro verursacht. Diese Farbschmierereien waren am Montag festgestellt worden.





Hinweise auf die Verursacher bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171 /​ 3580 .

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



96 Aufrufe

73 Wörter

22 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb