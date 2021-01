Beim Schlittenfahren lebensgefährlich verletzt

In Alfdorf stürzte eine 53 -​Jährige beim Schlittenfahren und verletzte sich so schwer, dass ein Rettungshubschrauber im Einsatz war.

Donnerstag, 14. Januar 2021

Gerold Bauer

Die Frau fuhr laut Polizei am Donnerstagnachmittag gegenUhr im Bereich der Meuschenmühle mit einem Schlitten einen Hang hinunter. Dabei verlor die Frau die Kontrolle über ihren Schlitten und fuhr durch ein Gebüsch. Anschließend stürzte sie in einen angrenzenden Bachlauf und verlor durch den Aufprall das Bewusstsein. Die Frau wurde durch den Sturz lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

