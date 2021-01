Schwankende Zahlen: So wird die Ostalb-​Inzidenz errechnet

Das Landratsamt des Ostalbkreises weist für denselben Tag eine andere Inzidenz für den Kreis aus, als das Landesgesundheitsamt oder das Robert-​Koch-​Institut. Wie genau sich der Wert errechnet, erklärt Susanne Dietterle, Sprecherin des Ostalbkreises.

Donnerstag, 14. Januar 2021

Eva-Marie Mihai

158

178

100

000

15

200

200

15





Warum das Landratsamt andere Zahlen meldet als das Landesgesundheitsamt und das RKI, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Am Mittwoch lag die Sieben-​Tage-​Inzidenz des Ostalbkreises bei. Tags zuvor hatte sie nochbetragen. Die Inzidenz beschreibt die Zahl der Neuinfektionen im Landkreis in den zurückliegenden sieben Tagen jeEinwohner.Fast in ganz Deutschland gilt die-​Kilometer-​Regel ab einer Inzidenz von. Sprich: Übersteigt die Zahl, dürfen sich Bewohner zu touristischen Zwecken nicht mehr alsKilometer von ihrem Wohnort entfernen. Das steht dem Ostalbkreis zwar nicht bevor, weil sich das Land Baden-​Württemberg gegen diese Regel entschieden hat, trotzdem entscheidet die Höhe der Inzidenzzahl entscheidet über Verschärfung und Lockerung von Maßnahmen.

