Alina Böhm bekommt zweiten Dan verliehen

Foto: JZH

Alina Böhm vom Judozentrum Heubach ist die bis dahin erfolgreichste Athletin des Vereins. Die Liste der Erfolge der vergangenen Jahre ist lang.

Freitag, 15. Januar 2021

Timo Lämmerhirt

Nach der Silbermedaille bei den Deutschen Meisterschaftenholte siein Stuttgart den Titel bei den Frauen. Auf europäischer Ebene gewann die Nationalmannschaftskämpferin bei European Cupsin Bratislava die Silbermedaille und konntemit Platz drei in Slowenien und Platz eins in der Schweiz die Serie fortsetzen. Sie gewanndie European Open in Rumänien und erkämpfte sich eine Bronzemedaille auf der U-​-​Europameisterschaft. International ging siebei der Weltmeisterschaft in Tokio undbei den Grand Slams in Düsseldorf und Paris an den Start. Zur Ehrung ihrer Erfolge der vergangenen Jahre wurde Alina Böhm vom Württembergischen Judoverband nun der zweite Dan verliehen. Das Judozentrum Heubach gratuliert ganz herzlich.

