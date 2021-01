Corona: 7 -​Tage-​Inzidenz nun bei 179

7 -​Tage-​Inzidenz von 200 überschritten hatte, liegt der Wert nun bei 179 (Stand 14 . 1 , 24 Uhr). Bereits am Donnerstag hat das Landratsamt im Gespräch mit der Rems-​Zeitung darauf hingewiesen, dass der Wert am Freitag wieder deutlich sinken könnte. Was der Grund dafür ist, lesen Sie im Text. Nachdem der Ostalbkreis am Donnerstag die-​Tage-​Inzidenz vonüberschritten hatte, liegt der Wert nun bei(StandUhr). Bereits am Donnerstag hat das Landratsamt im Gespräch mit der Rems-​Zeitung darauf hingewiesen, dass der Wert am Freitag wieder deutlich sinken könnte. Was der Grund dafür ist, lesen Sie im Text.

Freitag, 15. Januar 2021

Nicole Beuther

Susanne Dietterle, Pressesprecherin beim Landratsamt, erklärte, dass in den vergangenen sieben Tagen 631 Neuinfektionen verzeichnet wurden (Stand 13 . 1 ., 24 Uhr). Daraus resultiere der am Donnerstag publizierte Inzidenzwert von knapp 201 . „In unseren Zahlen wird der 7 . Januar mit 169 Neuinfektionen gegenüber dem Vortag geführt. Am Freitag fällt dieser Tag aus der 7 -​Tage-​Inzidenz heraus“, erklärte sie weiter. Und fügte hinzu, dass die Inzidenz des Ostalbkreises am Freitag wieder deutlich sinken könnnte, sollte es im Laufe des Donnerstages keinen Zuwachs an Neuinfektionen geben, der über dem Wert von Donnerstag liegt — dies war nun offensichtlich der Fall.



