Klage gegen Zeiselberg-​Wirtshaus: Nun ist die Stadt am Zug

Foto: gbr

Die Bürgerinitiative hatte vor Weihnachten begründet, warum sie gegen das geplante Wirtshaus auf dem Zeiselberg Klage eingereicht hat; bis Ende des Monats hat nun die Stadt Gmünd Zeit, um zu kontern.

Freitag, 15. Januar 2021

Gerold Bauer

23 Sekunden Lesedauer



entscheiden.







Warum die Stadtverwaltung und der Investor am Konzept festhalten, steht am 15 . Januar in der RZ!



In Sachen Gastronomie-​Neubau auf dem Zeiselberg sind die Fronten klar definiert: Eine Bürgerinitiative findet die Planung überzogen, während seitens des Investors mehrfach klar gestellt wurde, dass dies die Mindestgröße ist, wenn das Wirtshaus rentabel sein soll. Nun soll das Verwaltungsgericht

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



19 Aufrufe

92 Wörter

2 Minuten 27 Sekunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb