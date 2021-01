1 . FC Heidenheim: Geht die Berg– und Talfahrt weiter?

Zu Hause hui, auswärts pfui – So lassen sich die bisherigen Auftritte des Fußball-​Zweitligisten 1 . FC Heidenheim nach 15 absolvierten Partien kurz zusammenfassen. Während der FCH in der heimischen Voith-​Arena den Gegnern auch ohne Zuschauer regelmäßig das Fürchten lehrt, agiert die Mannschaft von Frank Schmidt auswärts wie das Kaninchen vor der Schlange.

Ausfallen wird der nach seiner Roten Karte in Sandhausen für zwei Spiele gesperrte Kevin Sessa, ebenfalls fehlen wird Patrick Schmidt mit einem leichten Muskelfaserriss. Dafür kehrt Kapitän Marc Schnatterer nach einer Knieblessur in den Kader zurück, dürfte aber noch keine Option für die erste Elf sein. Bei Nachwuchstalent Gianni Mollo hatten sich die schlimmsten Befürchtungen bestätigt, er wird in dieser Saison gar nicht mehr zurückkehren, hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen, ist bereits operiert worden. „Das tut mir wirklich leid für den Jungen“, so Trainer Frank Schmidt.





Nun soll man ja beim Fußball nicht allzu lange in der Vergangenheit herumwühlen, nach diesem desolaten Auftritt der Heidenheimer und dem folgerichtigen 0 : 4 beim SV Sandhausen aber kann man da beruhigt eine Ausnahme machen. „Das war für uns ein Tag, der komplett gebraucht war. Das waren nicht wir. Da sind Fehler passiert, die wir in aller Ehrlichkeit aufgearbeitet haben. Die Mannschaft weiß, woran es gelegen hat. Klar ist aber auch eines: So dürfen wir uns nicht noch einmal präsentieren. Ich muss schon lange zurückschauen, wann wir zuletzt ein Spiel so vergeigt haben“, hatte auch Schmidt durchaus noch Redebedarf.





So werden es diejenigen, die es gut mit dem FCH meinen tief durchatmen können: Am Sonntag (Uhr) steht wieder ein Heimspiel auf dem Programm. Zu Gast sein wird der SV Darmstadt, der mit bislanggesammelten Punkten seinen Erwartungen sicherlich hinterherhinkt.

