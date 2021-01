Brand einer Drehmaschine

In Abtsgmünd-​Dettenried lief am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr der Motor einer Drehmaschine heiß und geriet in Brand. Durch das beherzte Einschreiten eines Mitarbeiters konnte das Feuer mit einem Feuerlöscher gelöscht werden.

Samstag, 16. Januar 2021

Nicole Beuther

15 Sekunden Lesedauer



35

5000

Die Feuerwehr aus Abtsgmünd war mitEinsatzkräften und vier Einsatzfahrzeugen vor Ort. An der Maschine entstand ein Sachschaden von ungefährEuro. Personen oder Gebäudeteile kamen dabei nicht zu Schaden.

