Lkw-​Fahrer begeht Unfallflucht, Zeugen gesucht

Ein Lkw verlor in einer Kurve der Otto-​Tiefenbacher-​Straße in Schwäbisch Gmünd am Freitagnachmittag Eis vom Dach, welches in den Gegenverkehr flog. Dadurch wurde der VW Up einer 20 -​Jährigen beschädigt.

Samstag, 16. Januar 2021

Nicole Beuther

Es entstand Sachschaden von rundEuro. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt nach dem Unfall fort und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer/​

