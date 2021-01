Perfekte Bedingungen für die Huskys

Wer im Winter im Bartholomäer Wald lautes Rufen und Gebell hört, hat gute Chancen, auf Schlittenhundführerin Simone Kaiser und ihre Huskys zu treffen. Schnee und Kälte sind dabei Idealbedingungen für die Hunde, die gut und gerne das sechs– bis neunfache ihres eigenen Körpergewichts ziehen können.

Als sie zu dem eingezäunten Bereich hinter dem Haus läuft, schlägt ihr von dort lautstarke Zustimmung zu diesem Plan entgegen. Acht Huskys begrüßen ihre Teamchefin mit Gebell, Schwanzwedeln und gummiballartigen Hüpfen.





RZ-​Redakteurin Eva-​Marie Mihai hat Simone Kaiser auf einer Tour begleitet und berichtet darüber in der Samstagsreportage.



MinusGrad zeigt das Thermometer in Bartholomä an diesem Morgen an. Der Atem wandelt sich sofort in weiße Wolken, die Sonne blendet im glitzernden Schnee. „Das sind perfekte Bedingungen“, sagt Simone Kaiser. Perfekte Bedingungen, ihre Huskys vor den Schlitten zu spannen und im Wald eine Runde zu drehen.

