Rems-​Murr-​Kreis: Fahrservice zur Impfung

Das Archivbild zeigt einen Mitarbeiter der Mobilen Dienste. Foto: Siekmann

Zeitnah beginnt im Rems-​Murr-​Kreis die Schutzimpfung gegen Covid-​ 19 . Der DRK-​Kreisverband Rems-​Murr bietet für Personengruppen, die Hilfe bei der Beförderung benötigen, einen Fahrdienst zum Kreisimpfzentrum (KIZ) in der Rundsporthalle Waiblingen an.

Samstag, 16. Januar 2021

Nicole Beuther

1 Minute 11 Sekunden Lesedauer



„Wir hoffen, mit diesem kleinen Beitrag die Pandemiesituation zu verbessern. Als DRK können wir gewährleisten, dass bei der Beförderung alle Hygienevorschriften eingehalten werden“, so Bergmann weiter. Das Angebot richtet sich an körperbehinderte und geistig behinderte Menschen sowie Personen, die aufgrund notwendiger Unterstützung keine öffentlichen Verkehrsmittel oder Taxis benutzen können. Sobald genug Impfstoff vorhanden ist, soll das Kreisimpfzentrum in der Rundsporthalle Waiblingen in Betrieb gehen. Voraussichtlich wird die Schutzimpfung gegen Covid-​ 19 am 22 . Januar beginnen. Weder das Landratsamt noch das Gesundheitsamt können Impftermine vergeben. Die Vergabe der Termine läuft ausschließlich und zentral über die Rufnummer 116 117 und die zugehörige Plattform www​.impfter​min​ser​vice​.de. Das Landratsamt wird informieren, sobald das KIZ und die Anmeldung an den Start gehen. Die Terminvergabe für die Kreisimpfzentren (KIZ) startet einheitlich am 19 . Januar.





Bei Bedarf begleiten die speziell ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mobilen Dienste des DRK-​Kreisverbandes die zu impfende Person auch bis ins Impfzentrum und sorgen somit für einen sicheren Besuch und bringen die Menschen anschließend auch wieder nach Hause. Das Angebot gilt für den gesamten Kreis.„Dies ist ein besonderer Service für impfberechtige Senioren, die Unterstützung bei der An– und Rückfahrt zum Impfzentrum benötigen sowie für hilfsbedürftige Menschen“, erläutert Utz Bergmann, Leiter Sozialarbeit beim DRK Rems-​Murr. „Wir wollen Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, eine rasche und sichere Beförderung und somit einen Besuch des Impfzentrums ermöglichen.“

