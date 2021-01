CDUler aus dem Altkreis Gmünd zur Wahl des CDU-​Vorsitzenden

Bundesparteitagsdelegierter Tim Bückner nahm von seinem Wohnort Untergröningen am digitalen Parteitag der CDU teil. Foto: bückner

„Es ist entschieden, jetzt gilt es, sich hinter dem neuen Vorsitzenden zu versammeln“, so Bundestagsabgeordneter Norbert Barthle nach der Wahl des neuen CDU-​Vorsitzenden Armin Laschet. Dass der NRW-​Ministerpräsident nicht gerade sein Favorit war, gibt Barthle im Gespräch mit der Rems-​Zeitung ganz offen zu. Auch Bundesparteitagsdelegierter Tim Bückner (unser Bild) und Landtagsabgeordneter Stefan Scheffold äußern sich zur Wahl.

Sonntag, 17. Januar 2021

Nicole Beuther

„Meine Wahl wäre eine andere gewesen, ich hätte Friedrich Merz präferiert“, so Norbert Barthle. Tim Bückner ist seit einigen Jahren schon als Bundesparteitagsdelegierter beim CDU-​Parteitag dabei. Wen er gewählt hat, möchte er nicht verraten. Von Anfang an war für ihn klar: Wer gewählt wird, ist ab diesem Moment sein neuer Vorsitzender. Laschet sei derjenige, der ihm von den drei Kandidaten nicht unbedingt am nächsten gestanden habe. Das Rüstzeug zum Vorsitzenden habe er aber als Ministerpräsident.





Wie sich die CDUler zur Wahl und auch zum digitalen Parteitag äußern, das steht am Montag ausführlich in der Rems-​Zeitung.







