Auto beginnt auf B 29 zu brennen

Foto: Archiv

Am Samstagnachmittag hat ein Auto auf der B 29 begonnen zu brennen.

Montag, 18. Januar 2021

Eva-Marie Mihai

Ein-​jähriger Autofahrer, der am Samstagnachmittag gegenUhr auf der Bunterwegs war, bemerkte eine Rauchentwicklung an seinem Audi. Der Grund war ein technischer Defekt. Der Fahrer hielt an und stieg unverletzt aus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von ca.Euro.

