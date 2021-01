Fahrradfahren liegt auch im Winter im Trend

Das Online-​Geschäft boomt. Seit vergangenem Jahr noch mehr als zuvor. Eine Branche trifft die Online-​Konkurrenz nicht in solch großem Ausmaße: Die Fahrrad– und E-​Bike-​Industrie. Auch jetzt im Winter scheint das Rad für einige Bürger das Verkehrsmittel der Stunde zu sein. Das bekommen auch die hier ansässigen Fahrradläden zu spüren.

Montag, 18. Januar 2021

Viele setzen auf die Beratung vor Ort. „Das Fahrrad ist etwas, was passen muss zu einem. Man muss es testen, ausprobieren, darauf sitzen – das kann ich online nicht“, so Florian Schmidt von Fahrrad Schmidt in Gmünd. In der gesamten Branche, so berichtet er, habe es einen Zuwachs zwischen 20 und 40 Prozent gegeben. 2020 sei insgesamt sehr viel losgewesen; „viele sind aufs Rad umgestiegen“. Und viele halten auch jetzt im Winter daran fest.





Vom Fahrradtrend und was es beim Radfahren im Winter alles zu beachten gibt, berichtet die Rems-​Zeitung in der Montagausgabe.



