Gmünder Traurednerin datet sich im Fernsehen

Tania Heisig ist zwar auf vielen Hochzeiten – selbst ist sie aber noch auf der Suche nach ihrem Traummann. Die 27 -​jährige Traurednerin aus Schwäbisch Gmünd ist am Montagabend in der der VOX-​Sendung „First Dates“ zu sehen. Ohne dass sie sich selbst dafür angemeldet hat.

Viele erzählten ihr, dass Fernsehen gespielt sei. „Das stimmt aber nicht.“ Sie habe ihren Dating-​Partner Manuel erst im Restaurant angetroffen. „Es war echt ein schöner Tag.“ Erfolgreich sei es schon gewesen. „Wir haben uns auch zu einem zweiten Date verabredet, seither aber nicht getroffen.“ Er wohne in München. „Wir haben täglich Kontakt auf Social Media.“







„Ich bin Traurednerin und außerdem stellvertretende Filialleiterin“, erzählt Heisig. Ihre Mitarbeiter, die nicht verstehen konnten, dass sie nach zwei Jahren immer noch single ist, hatten sie kurzerhand bei der Sendung angemeldet. „Da hab ich es dann durchgezogen“; sagt Heisig mit einem Lachen.

