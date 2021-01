Mann tot aufgefunden — Kriminalpolizei vermutet Gewalttat

Familienmitglieder haben ihren 79 -​jährigen Verwandten tot in seiner Wohnung in Schorndorf gefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Montag, 18. Januar 2021

Eva-Marie Mihai

Am 9 . Januar wurde in einem Wohnhaus im Wohngebiet „ Holzberg“ ein 79 -​jähriger Mann von Familienangehörigen tot in seiner Wohnung in Schorndorf aufgefunden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Aalen hat daraufhin die Ermittlungen zu dem Todesfall übernommen. Aufgrund einer erfolgten rechtsmedizinischen Untersuchung muss derzeit von einer Gewalteinwirkung, welche zum Tod des 79 -​Jährigen führte, ausgegangen werden. Deshalb wurde von der Kriminalpolizei Waiblingen die „Ermittlungsgruppe Holzberg“ zur Klärung der näheren Todesumstände eingerichtet. Die Ermittlungen dazu dauern an.

