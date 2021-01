TSF Gschwend spurt Langlaufloipe

Foto: W. Pfister

Von dem Gedanken, den Gschwender Skilift in absehbarer Zeit in Betrieb zu nehmen, haben sich die Turn– und Sportfreunde verabschiedet. „Ein Betrieb, der alle notwendigen Hygiene– und Abstandregeln berücksichtigt, ist in absehbarer Zeit leider nicht möglich“, bedauert TSF-​Vorsitzende Diana Weiser. Momentan wird der Skihang meist zum Schlittenfahren benutzt, wobei das Besucheraufkommen in Bezug auf die Abstandsregeln bei Gemeindeverwaltung und TSF nicht unproblematisch gesehen wird. Um den Wintersportlern wenigsten etwas Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten, gibt es für Skilangläufer nun eine gute Nachricht: Am Samstagnachmittag wurde eine Loipe gespurt.

Montag, 18. Januar 2021

Nicole Beuther

54 Sekunden Lesedauer



298

Heinz Förstner und Daniel Ockert haben mit dem Loipengerät eine rund zwei Kilometer lange Strecke präpariert, deren Ausgangspunkt gegenüber des Skiliftparkplatz auf der westlichen Seite der Bundesstraßebeginnt. Die Strecke ist weitgehend als „Einbahnstraße“ ausgeführt, um Begegnungsverkehr zu vermeiden und führt hinter der Friedhofstraße hinunter zum Wettenbach, weiter zum Hasenbaurenfeld Richtung Oppenland und dann in einer weiten Schleife wieder zurück zum Ausgangspunkt. Die Strecke musste gegenüber früherer Jahre geändert werden, da diese wegen verschiedener Hindernissen und baulichen Maßnahmen so nicht mehr zu spuren war. Am Sonntag konnten bei leichtem Schneefall schon einige Langläufer gesichtet werden. Sollte das Winterwetter in den kommenden Wochen anhalten, ist von den Turn– und Sportfreuden geplant, eine weitere Loipe in Betrieb zu nehmen, die, um das Besucheraufkommen zu entlasten, ihren Ausgangspunkt jedoch nicht am Gemeindeberg haben wird.

219 Wörter

