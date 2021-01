Wildpflanzenpark Mutlanger Heide: Erfolgreich wie nie

Foto: pr

Vor zwei Jahren war es noch ein Traum, heute ist es Wirklichkeit. Der Mutlanger Wildpflanzen– und Bürgerpark auf der Mutlanger Heide entwickelt sich phantastisch und das auch im Coronajahr.

Montag, 18. Januar 2021

Edda Eschelbach

17 Sekunden Lesedauer



Innerhalb eines Jahres wurden Lebensräume für Tiere und Pflanzen, Orte der Begegnung, des Lernens und der Selbstversorgung geschaffen, getragen von einem beeindruckenden, bürgerschaftlichen Engagement.







Was sich bisher getan hat, wird in der Rems-​Zeitung am 19 . Januar detailliert beschrieben.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



132 Aufrufe

70 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb