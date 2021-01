78 Impftermine sind noch zu vergeben

Foto: Astavi

Am Mittwoch und Donnerstag können noch 78 Termine gebucht werden, teilt das Landratsamt mit, nachdem am Dienstagmorgen die Termine für die kommenden drei Wochen innerhalb einer halben Stunde ausgebucht waren.

Dienstag, 19. Januar 2021

Eva-Marie Mihai

52 Sekunden Lesedauer



8

116117

45

9

20

21

2021

38

Am Dienstag startete die Vergabe von Impfterminen für das Kreisimpfzentrum des Ostalbkreises in der Aalener Ulrich-​Pfeifle-​Halle. AbUhr konnten ein Erst– und Zweittermin über die Telefonnummerund die Website www​.impfter​min​ser​vice​.de gebucht werden. Bei der landesweit zentralen Website kam es allerdings zu technischen Problemen während der erstenMinuten. Da über das Buchungssystem am heutigen Dienstag nur Termine bis einschließlich. Februar vergeben werden konnten, stehen am Mittwoch,. Januar und am Donnerstag,. JanuarjeweilsTermine zur Buchung zur Verfügung.