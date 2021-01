Gemeinderat Alfdorf: Varianten des Planungsbüros zu Kreuzungsbereich werden überarbeitet

Ausführlich wurde bei der Gemeinderatssitzung in Alfdorf über den Kreuzungsbereich Untere Schlossstraße/​Farbgasse/​Maierhofweg diskutiert. Um die dortige Situation zu verbessern, wurde seitens der Verwaltung die Aufweitung der Sichtachsen und die Anlegung einer Linksabbiegespur in Richtung Maierhofweg mit Querungshilfe vorgeschlagen. Ebenso die Veräußerung einer nicht benötigten Restfläche eines angrenzenden Flurstückes.

Dienstag, 19. Januar 2021

Zum einen wurde vom Planungsbüro eine Lösung mit kleinem Kreisverkehr erarbeitet, zum anderen eine Lösung mit Linksabbiegespur. Beides jeweils mit einer oder mehrerer Querungshilfen über die Landesstraße. Die Verwaltung schlug vor, die Variante mit der Linksabbiegespur weiter zu verfolgen.





Was die Räte kritisch sahen , weshalb die Pläne nochmals überarbeitet werden sollen und für welche Variante sich die Gemeinderäte im weiteren Sitzungsverlauf beim Bebauungsplan Löhgang entschieden, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



