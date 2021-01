Gmünder Kommunalpolitik: Vor 40 Jahren wurde es mit Elmar Hägele grün im Gemeinderat

Foto: hs

Der 15 . Januar 1981 ist ein denkwürdiger und historischer Tag für die Kommunalpolitik in Schwäbisch Gmünd: Erstmals zog mit Elmar Hägele ein Stadtrat der Grünen ins Rathaus ein.

Dienstag, 19. Januar 2021

Heino Schütte

Grünen-​Stadtrat Elmar Hägele war damals ein Exot und Einzelkämpfer, nicht zu vergleichen mit der Situation heute. Denn die Grünen stellen zwischenzeitlich zwischen CDU und SPD die zweitstärkste Kraft im Gemeinderat der Stauferstadt. Es hat sich viel getan in diesenJahren. Elmar Hägele gehört zu den Kommunalpolitikern im Ostalbkreis mit der reichsten Erfahrungen. Zusammen mit der Rems-​Zeitung hat er Rück– und Ausblick gehalten. Ausführlicher Bericht am Dienstag in der Gmünder Heimatzeitung.

