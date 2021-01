Der FCH siegt abgeklärt gegen Nürnberg

Am 14 . Spieltag der 2 . Fußball-​Bundesliga hat sich der 1 . FC Heidenheim dank der Treffer von Denis Thomalla und Patrick Mainka mit 2 : 0 ( 1 : 0 ) gegen den 1 . FC Nürnberg durchgesetzt und bleibt damit zumindest etwas auf Tuchfühlung zu den ersten drei Plätzen der Liga.

Von Schockstarre nach der 0 : 3 -Pleite gegen den VfL Bochum kurz vor Weihnachten war bei der Mannschaft von Frank Schmidt nichts zu spüren in der Partie gegen die Franken – im Gegenteil. Nach einer dominanten Anfangsphase der Gäste übernahm der FCH mehr und mehr die Initiative in dieser Partie. Denis Thomalla nahezu mit dem Pausenpfiff und Patrick Mainka nach einer Ecke von Kevin Sessa markierten die Treffer. Florian Pick traf in der Nachspielzeit sogar noch den Pfosten. Ein Treffer des Nürnbergers Adam Zrelak wurde nach der Überprüfung durch den Videoschiedsrichters aberkannt ( 87 .). Nürnbergs Trainer Robert Klauss sah gegen Ende der Partie noch die Rote Karte.





