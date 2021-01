Entwicklungshilfe ohne Benefiz-​Veranstaltungen — geht das überhaupt?

Am 11 . Januar 2021 hätte das traditionelle Togo-​Winterfest in der Waldstetter Stuifenhalle stattfinden sollen. Es wurde ebenso abgesagt wie die Benefizkonzerte sowie viele andere Veranstaltungen von Hilfe für Togo e.V. im Raum Gmünd im vergangenen Jahr. Wie hat es der Verein trotzdem geschafft, sein geplantes Hilfsprogramm in Westafrika zu realisieren?

Rund 5000 Euro wären erfahrungsgemäß im Frühjahr 2020 beim traditionellen Benefizkonzert in der Stuifenhalle erlöst worden – und ob die Pandemie-​Entwicklung die Durchführung einer solchen Veranstaltung im Frühjahr 2021 schon wieder zulässt, wagt aktuell niemand vorab zu sagen. Auch vielen Vorträge, die Bärbel Weber an Schulen hält und dort über erfolgreiche Entwicklungshilfe in Afrika spricht, konnten seit Frühjahr 2020 nicht stattfinden.





Warum der Verein trotzdem keines der geplanten Projekte verschieben musste, beschreibt die Samstagsreportage am 2 . Januar!











Es scheint eine Ironie des Schicksals zu sein, dass ausgerechnet in jenem Jahr, in dem Togo-​Hilfe-​Gründer und Vorsitzer Anton Weber vom Schlatthof wenige Tage vor dem geplanten Veranstaltungstermin seinen. Geburtstag feiert, kein Togo-​Fest stattfinden kann. DurchschnittlichEuro – zusammengesetzt aus dem Erlös der Bewirtung sowie direkten Geldspenden – kommen normalerweise an so einem Abend netto in die Vereinskasse und sorgen dafür, dass in Togo Schulen und Kindergärten gebaut sowie das Gesundheitssystem, die Landwirtschaft und die Berufsausbildung nachhaltig gefördert werden können.

