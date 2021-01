PH Schwäbisch Gmünd blickt auf ein besonderes Akademisches Jahr zurück

Das Akademische Jahr sei besonders gewesen, sagte Prof. Dr. Claudia Vorst, Rektorin der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd, bei der virtuellen Vorstellung ihres Jahresberichts. Schon im Frühjahr zeichnete sich ab, dass die Corona-​Pandemie die Hochschulen in den digitalen Raum zwingen werde.

Wie die PH dieses besondere Jahr gemeistert hat, welche Erfolge zu verbuchen und welche Anstrengungen zu leisten waren, erläutert die Rektorin der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd, Dr. Claudia Vorst, am 4 . Januar in der Rems-​Zeitung.



Für die PH bedeutete das konkret, eine Hochschule mitStudierenden undMitarbeitenden binnen Tagen auf digitalen Betrieb und Homeoffice umzustellen. „Dafür wurden Rechnerpools zerlegt, Satzungen für digitale Lehre, Prüfungen und Gremiensitzungen juristisch angepasst und Veranstaltungen unter der Prämisse geplant, dass Studierenden kein Nachteil entsteht.“ Neben all diesen Anstrengungen habe der Umstieg ins Digitale aber auch neue Möglichkeiten eröffnet – „der Kooperation, des Engagements und der Hilfsbereitschaft“.

