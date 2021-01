CCS Gastronomie: Neuer Betreiber gesucht

Foto: edk

Die CCS Gastronomie wird Thema in der heutigen Sitzung des Verwaltungsausschusses sein. Die Räte werden darüber informiert, dass das Pachtverhältnis zwischen der Stadt und dem bisherigen Pächter einvernehmlich zum 31 . Dezember 2020 aufgehoben wurde und nun die Suche nach einem neuen Betreiber beginnt.

Mittwoch, 20. Januar 2021

Nicole Beuther

Wie im November berichtet, hatte Safet Ljajka Insolvenz beantragt. Er war seitPächter der Stadtgarten-​Gastronomie (Bewirtschaftung des Congress-​Centrums, Restaurant „s’Gmünderle“ und Rokokoschlössle). In der Vorlage heißt es, dass die Insolvenzgläubiger vom Amtsgericht Aalen aufgefordert wurden, Insolvenzforderungen bis zumbei dem Insolvenzverwalter (Rechtsanwalt Steffen Beck) schriftlich anzumelden. Weiter heißt es, dass die Arbeitnehmer von Oktober bis DezemberInsolvenzgeld bezogen haben und ab Januarnun Kurzarbeitergeld beziehen. Der Insolvenzschuldner habe während des vorläufigen Insolvenzverfahrens für Veranstaltungen in den gepachteten Räumen Cateringleistungen erbracht. Auch weiterhin, so geht aus der Vorlage hervor, soll bei Veranstaltungen für die Zeit bis Ende Aprilein Catering angeboten werden. Dann endet der Übergangszeitraum zwischen den Parteien. Safejt Ljajka betreibt auch die Gastronomie im Bud-​Spencer-​Freibad und im Paulaner – wie es hier weitergeht, ist noch offen.

