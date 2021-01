Palliativstation an Stauferklinikum wegen Corona-​Ausbruch geschlossen

Foto: Andreas Franzmann /​Stauferklinikum

Wegen eines Corona-​Ausbruchs musste die Palliativstation der Mutlanger Stauferklinik geschlossen werden. Die Klinik befindet sich im Ausnahmezustand — und das seit geraumer Zeit.

Mittwoch, 20. Januar 2021

Eva-Marie Mihai

38 Sekunden Lesedauer



Im Mutlanger Stauferklinikum wurde am Mittwoch die Palliativstation geschlossen, weil es dort einen Corona-​Ausbruch gegeben hat. Von etwa 20 Erkrankten spricht Kliniksprecher Andreas Franzmann. Hauptsächlich habe es die Mitarbeiter getroffen. Als Sicherheitsmaßnahme wurde die gesamte Station 1 , insgesamt zehn Betten, geschlossen. Sicherheitshalber soll die Schließung bis mindestens Sonntag dauern. „Aktuell wird die Infektionskette nachverfolgt“, so Franzmann. Die nicht-​infektiösen Patienten wurden auf andere Stationen innerhalb des Hauses verlegt. Die infektiösen werden auf der Corona-​Station betreut.



Solche und ähnliche Fälle sind in einer Pandemie nicht auszuschließen, die Klinikmitarbeiter tun ihr Bestes, der Situation gerecht zu werden.







„Wir waren und sind immer wieder an der Schwelle der Überlastung“, sagt ein Mitarbeiter. Wie der Leiter der Notaufnahme und das pflegerische Leitungsteam die Situation erlebt, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



433 Aufrufe

154 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Mutlangen ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb