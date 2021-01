Viele Gemeinderatssitzungen finden in Präsenz statt

Noch immer finden viele Sitzungen in Präsenz statt – so wie am Montagabend im Bürgerzentrum in Alfdorf-​Pfahlbronn. Hier galt aber – neben den ohnehin schon bestehenden Regeln und Hygienevorgaben – dass auch am Sitzplatz FFP 2-​Masken getragen werden müssen. Foto: nb

Gemeinderatssitzungen per Videokonferenz abzuhalten ist möglich – viele Kommunen im Ostalbkreis haben dies in den vergangenen Wochen in ihrer Hauptsatzung so festgelegt. Gebrauch machen bislang die wenigsten Gremien davon.

Mittwoch, 20. Januar 2021

Nicole Beuther

39 Sekunden Lesedauer



Viele Kommunen im Ostalbkreis legten in den vergangenen Monaten in ihrer Hauptsatzung fest, dass Sitzungen per Videokonferenz stattfinden können. Doch virtuelle Gemeinderatssitzungen sind rar – auch in diesen Tagen. Noch immer finden viele Sitzungen in Präsenz statt.

„Für Gemeinde– oder Kreistagssitzungen sind § 9 Abs. 2 und § 10 Abs. 4 der Corona-​Verordnung einschlägig“, so Susanne Dietterle, Pressesprecherin des Landratsamtes, die erklärt, dass diese Sitzungen unter Einhaltung der geltenden Abstandsregelung ( 1 , 5 Meter Mindestabstand), Tragen einer Maske beim Aufsuchen und Verlassen des Sitzplatzes und den sonst üblichen Hygienevorschriften stattfinden können. Allerdings, so betont sie, sollten die Sitzungen auf die wirklich notwendigen Tagesordnungspunkte beschränkt werden.





Warum die Stadt Gmünd am heutigen Tag eine digitale Sitzung des Verwaltungsausschusses durchführt und welchen Weg andere Kommunen gehen, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



160 Aufrufe

158 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Alfdorf ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb