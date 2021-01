Evangelische Kirche: Gemeindebrief statt Neujahrsempfang

Foto: Manfred Laduch

„Natürlich hätten wir gern am Freitag zum alljährlichen Neujahrsempfang ins Augustinus-​Gemeindehaus eingeladen“, sagt Dekanin Ursula Richter. Allein – es ist nicht möglich. Deshalb gibt es die entsprechenden Informationen diesmal in schriftlicher Form.

Donnerstag, 21. Januar 2021

Manfred Laduch

25 Sekunden Lesedauer



Verbreitet wird der Gemeindebrief auf vielen Wegen: Er liegt in den Kirchen aus, hängt in den Schaukästen, steht natürlich auf der Internetseite (www​.evan​ge​lis​che​-kirche​-gmuend​.de) und geht elektronisch an alle Gemeindemitglieder, deren E-​Mail-​Adresse bekannt ist. Die wichtigsten Inhalte stellten die Dekanin und ihr Team bei einem Pressegespräch vor. Wie das vergangene Jahr betrachtet wird, welche Projekte aktuell geplant sind, und über wen man sich geärgert hat, steht in der Donnerstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

