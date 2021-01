Mit Telefonmasten kollidiert

Ein 22 -​jähriger SEAT-​Lenker kam am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr in der Ortsdurchfahrt von Waldmannshofen kurz nach dem Ortseingang auf der glatten Fahrbahn in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit einem am Fahrbahnrand aufgestellten Telefonmasten kollidierte.

Donnerstag, 21. Januar 2021

Edda Eschelbach

26 Sekunden Lesedauer



61

3500

Durch ein herunterhängendes Kabel wurden der Dachträger eines nachfolgenden-​jährigen Suzuki-​Lenkers sowie der Maschendrahtzaun eines Grundstückes beschädigt. Der Bauhof war zum Abstreuen der Fahrbahn im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Eschach rückte mit neun Mann an, stellte den Masten wieder notdürftig auf und sicherte ihn mit Spanngurten. Das herunterhängende Kabel befand sich dann wieder in der ursprünglichen Höhe. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca.Euro.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



124 Aufrufe

106 Wörter

55 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Eschach ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb