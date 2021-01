Tourismus: Auch ohne CMT starten Gmünd und Partner zuversichtlich ins Jahr 2021

Der regionalen und internationalen Tourismus-​Branche fehlt in diesem Januar das mediale und kommunikative Gedränge auf der Publikumsmesse CMT in Stuttgart sehr (Archivbild). Dennoch starten Schwäbisch Gmünd & Co zuversichtlich und mit neuen Trends in die neue Touristik-​Saison.

Donnerstag, 21. Januar 2021

Erstaunlich ist in diesem Jahr das verstärkte digitale Engagement für Marketing und Fremdenverkehr. Und auch die Vernetzung mit umliegenden Gemeinden und Touristikverbänden schreitet voran. Ganz neu ist die überregionale Initiative „Gartenwelten zwischen Bodensee und Ostalb“, wobei Schwäbisch Gmünd das Erbe der Gartenschauen pflegen und prima einbringen kann. Ausführliches dazu am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

