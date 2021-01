Unfallgeschädigter gesucht

Am Donnerstagvormittag gegen 10 . 45 Uhr beschädigte ein 71 -​jähriger Audi-​Fahrer einen geparkten silbernen Mercedes in der Bahnhofstraße in Heubach.

Donnerstag, 21. Januar 2021

Edda Eschelbach

Im Anschluss fuhr der-​Jährige auf den Polizeiposten Heubach und brachte den Unfall dort zur Anzeige. Der Polizeiposten sucht nun den geschädigten Fahrzeugbesitzer und bittet diesen, sich unter der Telefonnummer/​zu melden.

