Diebstahl aus Opferstock in Wißgoldingen

Zwischen Mittwochvormittag und Donnerstagnachmittag brach ein Dieb den Opferstock in der Katholischen Kirche in der Straße Zur Vorstatt in Waldstetten-​Wißgoldingen auf.

Freitag, 22. Januar 2021

Edda Eschelbach

07171

3580

Er entwendete das vorgefundene Bargeld und hinterließ zudem Sachschaden am Opferstock, der auf hundert Euro geschätzt wird. Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon/​entgegen.

