Stadtentwicklung: Schwäbisch Gmünd ohne Stadtteile nicht mehr vorstellbar

Beim Gmünder Schwörtag mit den Schwörspielen 2016 (Archivbild) ist der Zusammenhalt der Stadt mit ihren Stadtteilen sehr stark zum Ausdruck gekommen. Nun erneut, denn jetzt im Januar können gleich drei einstmals selbstständige Orte (Bargau, Weiler, Degenfeld) ihre Goldene Hochzeit mit Gmünd feiern.

Freitag, 22. Januar 2021

Heino Schütte

50

1971

50

Vor genauJahren wurden Bargau, Weiler und Degenfeld nach Schwäbisch Gmünd eingemeindet. Im Julikam auch Lindach hinzu. Anlässlich dieser Jubiläen hat die Rems-​Zeitung gemeinsam mit Oberbürgermeister Richard Arnold und den Ortsvorstehern Rückschau und Ausblick auf die Beziehungen in und nachEhejahren gehalten. Für OB Richard Arnold ist die Stauferstadt ohne ihre Stadtteile einfach nicht mehr vorstellbar. Eine der Erfahrungen: Was sich liebt, das neckt sich. In der Gmünder Heimatzeitung gibt es dazu am Freitag eine Sonderseite.

