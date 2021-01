Feuerwehr und Bürgermeister verteilen in Täferrot FFP2-​Masken

Feuerwehr und Bürgermeister verteilen in Täferrot FFP 2 -​Masken

Foto: esc

Von Haus zu Haus zogen am Samstag die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Täferrot samt Bürgermeister Markus Bareis, um die gesamte Einwohnerschaft mit einer kostenlosen FFP 2 -​Maske zu versorgen. Die Masken sind ab Montag Pflicht unter anderem beim Einkaufen und im ÖPNV.

Samstag, 23. Januar 2021

Edda Eschelbach

24 Sekunden Lesedauer



Die sicher verpackten FFP 2 -​Masken hat jeder Täferroter und jede Täferroterin über sechs Jahren bekommen. Zusammen mit einem Brief der Gemeinde wurden die pro Haushalt nötigen Masken samt einem Brief der Gemeinde in alle Briefkästen in Täferrot, Tierhaupten und Utzstetten eingesteckt.







Ein ausführlicher Bericht zur Masken-​Aktion in Täferrot steht am 25 . Januar in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



225 Aufrufe

98 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Täferrot ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb