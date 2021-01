Marginalien: Umgangston in Online-​Diskussionen

Reden ist silber, Schreiben gold. Falsch. Umgekehrt ist das Sprichwort zwar immer noch abgefälscht, aber die Aussage wird richtiger: Reden ist Gold. Zumindest, wenn es um den Umgangston in Diskussionen geht.

Samstag, 23. Januar 2021

Eva-Marie Mihai

Was früher das Stichwort „LEA“ ausgelöst hat, schafft heute die „Corona-​Infektion“ in einer Onlinemeldung – bestimmte Worte triggern das Publikum auf Facebook. Wenn in der Redaktion eine entsprechende Meldung online gestellt wird, kann es sich direkt einer der Redakteure vor dem Bildschirm gemütlich machen und darauf gefasst sein, dass die Kommentare moderiert werden müssen — allein schon, um die Netiquette auf Facebook nicht zu verletzen. Diese Woche hatte die Rems-​Zeitung den Corona-​Ausbruch in der Palliativstation des Stauferklinikums auf Facebook vermeldet. Prompt wurde die Nachricht mit einem Lachsmiley versehen, worauf andere Nutzer diese Reaktion schwer verurteilten. Fängt es so an – endet es in persönlichen Beleidigungen. Die Anonymität vor dem Bildschirm — man kennt es. Ein „Corona-​Leugner“ ist ebenso schnell getippt wie ein „Schlafschaf“, eins führt zum anderen.







