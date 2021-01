Neujahrsempfang der VR-​Bank Ostalb

„Wir wollten dies bewusst probieren“, sagt VR-​Bank-​Chef Kurt Abele am Freitagabend beim VR-​Bank-​Neujahrsempfang, der kurzerhand pandemiebedingt ins Web verlegt wurde. Womit die Bank einen weiteren Schritt Richtung Digitalisierung unternehme, wie es in der Einladung heißt, und was einer dieser Trends ist, die durch Corona beschleunigt werden. Und was folgt nach der Krise?

Darum geht es beim Neujahrsempfang unter dem Titel „Zukunft – in unserer Hand! Die Zeit nach Corona“, über die sich Abele mit dem CDU-​Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter, Landrat Joachim Bläse, Südwestmetall-​Geschäftsführer Markus Kilian und Aalens Oberbürgermeister Thilo Rentschler unterhält.





Der komplette Bericht über den virtuellen Neujahrsempfang der Vr-​Bank Ostalb steht am 25 . Janaur in der Rems-​Zeitung.

