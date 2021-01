Vermisstensuche in Schwäbisch Gmünd mit gutem Ausgang

Gegen 9 Uhr wurde am Samstagmorgen durch das Pflegepersonal festgestellt, dass eine 68 -​jährige demenzkranke Frau aus einem Seniorenzentrum in der Parlerstraße fehlte und in der Folge die Polizei verständigt. die Seniorin wurde gegen 12 Uhr aufgefunden und wieder in das Seniorenzentrum zurück gebracht.

Sonntag, 24. Januar 2021

Edda Eschelbach

29 Sekunden Lesedauer



Die-​Jährige war mit ihrem Rollstuhl unterwegs und fand offenbar selbstständig nicht mehr zurück. Nachdem eine örtliche Suche mit mehreren Streifen um das Seniorenzentrum negativ verlief, wurde die Malteser Rettungshundestaffel von Schwäbisch Gmünd alarmiert. Die Rettungshunde waren mit insgesamtEinsatzkräften,Hunden undFahrzeugen vor Ort im Einsatz. Kurz vorUhr konnte die Vermisste in der Verlängerung der Klarenbergstraße durch eine RTW-​Besatzung aufgefunden, ambulant versorgt und wieder in das Seniorenzentrum zurückgebracht werden.

