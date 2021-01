Mann durch Schläge und Tritte schwer verletzt

Symbolbild

Ein 53 Jahre alter Mann wurde am Sonntagabend in Gmünd von einem 17 -​Jährigen durch Schläge und Tritte schwer verletzt. Die beiden begegneten sich gegen 19 . 45 Uhr auf dem Gehweg am Bahnhofplatz, wobei der 17 -​Jährige ohne nachvollziehbaren Grund plötzlich den 53 -​Jährigen anging und zu Boden schlug.

Montag, 25. Januar 2021

Nicole Beuther

25 Sekunden Lesedauer



17

Er zog sich durch die Schläge und Tritte schwere Kopfverletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst stationär in ein Krankenhaus eingeliefert. Der unter starkem Alkoholeinfluss stehende-​Jährige wurde von drei Passanten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Er wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen und am Montag nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf die Straße entlassen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



146 Aufrufe

102 Wörter

47 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb