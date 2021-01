TSV Essingen: Molinari und Köpf verlängern bis 2023

Zeit gibt es derzeit reichlich. Gut dann, wenn man diese Zeit gezielt nutzt. So geschehen beim Fußball-​Verbandsligisten TSV Essingen, der nun mit seinem Trainerteam Beniamino Molinari und Simon Köpf bis 2023 verlängert hat, wie Sportdirektor Patrick Schiehlen bekannt gegeben hat.

Und auch Ex-​Profi Simon Köpf scheint mittlerweile richtig Spaß an der Rolle des Co-​Trainers gefunden zu haben – und der Verein auch an ihm.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Dienstag.



„Das Trainerteam steht für eine dynamische, offensive und begeisternde Spielweise. Die Entwicklung der Mannschaft, die aktuelle Tabellensituation, all das sind Verdienste von Beniamino Molinari und Simon Köpf“, lobt Schiehlen die beiden in den höchsten Tönen. Doch auch Molinari freut sich natürlich, weiter das Zepter bei den Blau-​Weißen schwingen zu dürfen. „Es gab mehrere Gründe für die Verlängerung: Die Zusammenarbeit im Trainerteam, mit der Sportlichen Leitung sowie dem Betreuerteam macht mir sehr viel Spaß und geht in dieselbe Richtung. Dazu ist das Umfeld absolut intakt“, so Molinari selbst. Die Tabellensituation, ja richtig, da war ja was. Nach zwölf gespielten Partien hat der TSV zehn Siege eingefahren, bei zwei Niederlagen und ziert mitPunkten die Tabellenspitze der Verbandsliga. Wenn es auch ewig her zu sein scheint, die jüngste Pflichtspielpartie absolvierte der TSV am. Oktober bei der TSG Tübingen und siegte dort mit, die Tabelle ist aktuell. Und diese Platzierung kommt nicht von ungefähr, wie Molinari weiß. Seine Mannschaft sei sehr „charakterstark mit tollen Jungs, die mit ihrem Weg noch nicht am Ende sind. Diesen Weg möchten wir alle gemeinsam gehen und alle weiter voranbringen“, sagt der TSV-​Trainer.

