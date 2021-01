1 . FC Heidenheim am späten Abend in Braunschweig zu Gast

Nein, diesmal sind sie vom Auswärtsspiel nicht mit einer Niederlage heimgekehrt. Fußball-​Zweitligist 1 . FC Heidenheim hat sich beim Karlsruher SC ein 1 : 1 erkämpft, damit aber erst den fünften Auswärtspunkt insgesamt erzielt. Und weil es so schön war, darf der FCH an diesem Dienstagabend ( 20 . 30 Uhr) gleich wieder auswärts antreten – zu Gast ist man bei Aufsteiger Eintracht Braunschweig.

Ein richtiges Fußballspiel hat der Rasen im Karlsruher Wildpark eigentlich gar nicht zugelassen. Die Platzverhältnisse waren tatsächlich verheerend. Erschwerend hinzu kommt nun für die Kicker des FCH, dass die Beine dank des tiefen Geläufs noch schwerer sein dürften, als sie es ohnehin schon gewesen wären. Frank Schmidt aber zeigte sich am Montagmorgen bei der Pressekonferenz durchaus zufrieden, was die Trainingsleistung seiner Schützlinge nach dem Spiel in Baden angeht. „Das war alles sehr konzentriert. Das ist in der Einheit nach einem Spiel nicht immer so“, sagte der Heidenheimer Übungsleiter. Es wird nun vor allem auf die Frische ankommen und da kann man wieder auf den Karlsruher Rasen zu sprechen kommen: Dieser dürfte dafür sorgen, dass die Rotation am Dienstagabend vielleicht etwas größer ausfällt, als vielleicht ursprünglich von Schmidt geplant. „Der eine oder andere Spieler wird nach der Belastung noch etwas brauchen. Ansonsten gibt es aber keine größeren Blessuren und sind theoretisch alle einsetzbar“, sagte Schmidt. Normalerweise kann man nach 17 Spieltagen, also einer kompletten Hinrunde, immer ein schönes Fazit ziehen. Dies mache laut Schmidt aber in diesem Jahr nicht sonderlich viel Sinn, da es in dieser doch sehr besonderen Saison keinerlei Winterpause gegeben hatte, es nahtlos weiterging.





