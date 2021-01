Auffahrunfall auf der B29 bei Waldhausen

Auffahrunfall auf der B 29 bei Waldhausen

Auf der B 29 von Schwäbisch Gmünd in Richtung Stuttgart gab es am Dienstagabend gegen 19 . 50 Uhr auf der Hohe der Gemeinde Waldhausen einen Auffahrunfall mit hohem Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Bundesstraße ist an der Unfallstelle derzeit (Stand Dienstagabend 21 Uhr) noch gesperrt, bis das durch den Unfall entstandene Trümmerfeld beseitigt sein wird.

Die Lenkerin eines Ford Focus hatte mit ihrem Fahrzeug ein Problem und wollte in die nächstgelegene Parkbucht einfahren. Ihr Fahrzeug ging jedoch aus, als es noch ein Stück in die rechte Fahrspur der Bundesstraße ragte. Die Fahrerin brachte sich hinter der Leitplanke in Sicherheit. Kurz darauf fuhr ein Sprinter auf das Pannenfahrzeug auf. Der entstandende Sachschaden wird auf rundEuro geschätzt.

