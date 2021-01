Jetzt können weitere Impftermine gebucht werden

Wie die Landkreisverwaltung mitteilt, hat das Sozialministerium Baden-​Württemberg die nächste Zuteilung des Corona-​Impfstoffs für den Ostalbkreis bestätigt.

Dienstag, 26. Januar 2021

Eva-Marie Mihai

Das Landratsamt hat deshalb am Dienstag für die Zeit zwischen. Februar und. Aprilvon Montag bis Freitag täglichImpftermine in das Buchungssystem der Kassenärztlichen Vereinigung eingepflegt. Wegen der Systematik des Buchungssystems sind jeweils vom aktuellen Kalendertag aus allerdings nur Termine der nächsten drei Wochen im Voraus zur Buchung sichtbar. Beispiel: Am heutigen. Januarsind nur die Termine bis. Februar sicht– und buchbar. Morgen,. Januarsind dann die Termine bis. Februar sicht– und buchbar usw.Terminbuchung über Tel.oder www​.impfter​min​ser​vice​.de

