„Jugend musiziert“ soll im Mai stattfinden

Foto: Schloss Kapfenburg

Die Organisatoren des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ mussten schon einige Male umplanen. Nun steht fest: Im Mai soll es für die Teilnehmer der „kleinen“ Altersgruppen einen Präsenzwettbewerb geben.

Dienstag, 26. Januar 2021

Eva-Marie Mihai

36 Sekunden Lesedauer



&

2008





Den gesamten Text lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



In der Region Ostwürttemberg wird es für alle Teilnehmer der „kleinen“ Altersgruppen (AG III) im Mai einen Präsenzwettbewerb geben. Alle anderen nehmen bereits im März beim großen, digitalen Baden-​Württemberg-​Wettbewerb teil. Keine „Jugend musiziert“- Regionalwettbewerbe im Januar – diesen Beschluss fasste der Landesmusikrat bereits im Dezember, als absehbar war, dass man aufgrund der aktuellen Corona-​Verordnung die Regionalwettbewerbe nicht wie geplant durchführen kann. Zudem wurde entschieden, dass die Regionalwettbewerbe mit dem Landeswettbewerb zusammengelegt werden und es so einen großen digitalen Wettbewerb für das ganze Land geben wird. Dieser digitale Baden-​Württemberg-​Wettbewerb wird jedoch nur für die Altersgruppen III bis VII angeboten, also ab Jahrgangund älter.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



77 Aufrufe

145 Wörter

31 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb