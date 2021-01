Lorcher Team verteilt Hilfsmittel im Katastrophengebiet

Die Lorcher Ärztin Dr. Magdalena Hefele-​Golubic ist am Freitag mit zwei Arzthelferinnen nach Kroationen gereist, um den Opfern der Erdbeben zu helfen. Am Dienstag geht es wieder Richtung Heimat.

Dienstag, 26. Januar 2021

Eva-Marie Mihai

Mit der Heimreise des Teams wird die Aktion aber noch nicht abgeschlossen. Wie es weitergeht, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



„Furchtbar. Es regnet, es ist kalt und die Leute müssen in so einem Container wohnen.“ In einem Video berichtet die Lorcher Ärztin Dr. Magdalena Hefele-​Golubic von der Situation in Kroatien. Hinter ihr ist ein Container zu sehen, an dessen Eingangstüre sich Menschen unterhalten.

