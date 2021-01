Gemeinderat Bartholomä: Nur noch mit FFP2-​Maske

Gemeinderat Bartholomä: Nur noch mit FFP 2 -​Maske

„Wir nehmen hier in Bartholomä den Schutz der Gesundheit sehr ernst!“, erläutert Bürgermeister Thomas Kuhn, warum er sich in Absprache mit den Mitgliedern des Gemeinderats nun dazu entschlossen hat, die Vorsichtsmaßnahmen bei der Durchführung von öffentlichen Sitzungen nochmals zu verschärfen.

Mittwoch, 27. Januar 2021

Bereits für die Sitzung am 27 . Januar gilt, dass während der gesamten Beratung eine Schutzmaske getragen werden muss. Darüber hinaus haben nur Personen Zutritt, die eine FFP 2 -​Maske (also einen Mund-​Nasen-​Schutz mit einer besonders hohen Filterleistung sowohl beim Ein– als auch beim Ausatmen) trägt. Medizinische Masken, sprich sogenannte OP-​Masken, oder die nicht zertifizierten Alltagsmasken aus Stoff reichen nicht aus.





