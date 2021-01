Mutlangen: Mehrere Waffen gefunden

Aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung wurde die Polizei Aalen auf einen 60 -​jährigen Waffensammler aus Mutlangen aufmerksam. Dieser bewahrte seine Waffen in einem Mehrparteienhaus in mehreren unverschlossenen Schränken in seiner Wohnung und im Keller derart auf, dass diese für Angehörige und andere Bewohner des Hauses frei zugänglich waren.

Mittwoch, 27. Januar 2021

Nicole Beuther

Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd nahm die Ermittlungen auf und fand bei einer Wohnungsdurchsuchungerlaubnisfreie als auch erlaubnispflichtige Schusswaffen, die den Bestimmungen des Waffengesetztes und des Kriegswaffenkontrollgesetzes unterliegen. Zudem hatte der Waffensammler auch geringe Mengen Schwarzpulver und erlaubnispflichtige Patronenmunition in seinem Besitz. In der Sammlung befanden sich außerdem auch eine Vielzahl an Messern und Schwertern. Insgesamt stehen damit knappVerstöße gegen das Waffengesetz und das Kriegswaffenkontrollgesetz im Raum. Sämtliche Waffen im Besitz des Mannes, die dieser nach bisherigen Erkenntnissen über das Internet erwarb, wurden durch die Polizei sichergestellt. Die Kriminalpolizei Aalen hat die strafrechtlichen Ermittlungen gegen den Mann übernommen.

