Dreiste Umweltverschmutzung in Wißgoldingen

Überaus dreist agierten am vergangenen Wochenende Müllsünder in Wißgoldingen. Im Katzenbach wurde eine sehr große Menge, wenn nicht gar eine ganze Anhängerladung, Bauschutt und Abfälle entsorgt. Darunter befanden sich auch mehrere angepackte Säcke Zement und Gips, die sich signifikant auf den pH-​Wert eines Gewässers auswirken und damit lebensbedrohlich für die Bachbewohner wie Bachforellen, Elritzen, Schmerlen aber auch Klein– und Kleinstlebewesen sind.

Donnerstag, 28. Januar 2021

Nicole Beuther

Da dies nicht das erste Mal war und zudem auch im Strüt– und Krähbach in den zurückliegenden Monaten vorgekommen ist, hat die Waldstetter Gemeindeverwaltung, deren Bauhofmitarbeiter den Müll zu entsorgen haben, Anzeige erstattet. Schultes Michael Rembold appelliert daher zum wiederholten Mal an diejenigen, die ihren Abfall nicht in den dafür vorgesehenen Mülleimern oder in ihren Mülltonnen entsorgen: „Unsere Wälder und Bäche sind kein Müllabladeplatz. Wer seinen Abfall auf diese Weise entsorgt, muss mit einer Anzeige und Geldstrafe rechnen. Solche Aktionen werden von uns rigoros verfolgt.“







Hinweise können gerne an Ordnungsamtsleiterin Tamara Luckas, Telefon ( 07171 ) 403 – 40 oder per Mail an tamara.​luckas@​waldstetten.​de erfolgen.

